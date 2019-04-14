2018年落馬的中國福利彩票發行管理中心（下稱福彩中心）副主任馮立志，因受賄罪被判有期徒刑12年，因濫用職權罪被判處有期徒刑6年，法院決定對其合併執行有期徒刑17年，並處罰金100萬元（人民幣，下同）。近日因其患右肺腺癌Ⅳ期等病狀，馮立志被暫予監外執行。

馮立志是黑龍江呼蘭人，2006年9月，任福彩中心主任助理兼市場二部主任，2008年9月至2013年11月，升任中國福利彩票發行管理中心副主任；在擔任中心副主任期間，馮立志還於2010年4月起兼任北京中彩科技有限責任公司董事長。2013年11月，被調離彩票系統，至落馬前，他任中國兒童福利和收養中心副主任。

2018年 10月31日，據中共中央紀委國家監委網站，馮立志涉嫌在彩票領域嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。在馮立志被查前，福彩中心原主任鮑學全、原副主任王雲戈、原主任王素英等多人已先後被查。

據陸媒報導，法院認定，馮立志收受賄賂共計585萬餘元；濫用職權造成應上繳財政的1.6億餘元彩票業務費流失，致使國家利益遭受重大損失。

北京第二中級人民法院日前作出判決，以受賄罪判處被告人馮立志有期徒刑12年，罰金100萬元；以濫用職權罪判處被告人馮立志有期徒刑6年，決定執行有期徒刑17年，並處罰金100萬元。宣判後，馮立志不上訴，一審判決生效。

在移送執行過程中，發現馮立志患病，其親屬申請監外執行。經查，馮立志因患右肺腺癌Ⅳ期，右胸腔積液，癌痛（中-重度），符合《暫予監外執行規定》的通知所附「保外就醫嚴重疾病範圍」第十四條的規定，可以暫予監外執行。

(旺報 )