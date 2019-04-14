台南一名男子阿忠(化名)嗜賭成性，婚後將2名兒子丟給妻子養，嗆「沒欠子女債，不用養小孩！」，連100元買衣錢也要斤斤計較，阿忠晚年卻獅子大開口，要求兒子一個月給他3萬元生活費，兒子提告反擊，法官免除2名兒子對阿忠的扶養義務。

判決書指出，阿忠與妻子結婚40多年，其妻子得知他花費龐大，無法給生活費，即立即在家作手工賺取生活費，而阿忠2名兒子出世時，阿忠嗆妻子「沒欠子女債，不用養小孩！」，要妻子自己賺錢養家。而阿忠兩名兒子自就讀國中、國小起，就隨著母親到工廠打工賺取生活費，直到完成學業。

其中一名兒子回想起，有次父親帶他去買衣服花了100元，之後追著母親討回100元，再次嗆聲他沒有欠子女債，不用養小孩，母親回父親說「老了沒有小孩要養你！」，阿忠卻回嗆「我沒有這麼衰小！」。

阿忠在兒子長大工作後，到兒子任職的工作場所索討每個月3萬元生活費，威脅兒子若是不從，就要四處宣傳兒子棄養父親，還打電話給兒子主管，抱怨他們不扶養，更離譜的是，2016年其中一名兒子出車禍，阿忠到醫院探視，卻認不出兒子，將兒子誤認成肇事者，可見父子關係疏遠。

2名兒子指出，他們從小到大鮮少看到父親，他們與母親3人相依為命，母親為了養他們身兼3職，而阿忠因為欠錢，家中時常有人上門討債，阿忠得知被討債，竟惱羞成怒辱罵三字經、五字經並作勢要打人，讓妻兒心生畏懼。2名兒子主張，母親含辛茹苦養育他們長大，父親卻從未盡為人父責任，請求免除扶養義務。

阿忠出庭時供稱，他和妻子20多年前就離婚，離婚後就搬出去住，沒有給扶養費給妻兒。2名兒子的母親出庭作證，指出阿忠整天在賭博，1年只回來30天，在兒子們長大前從來沒有給他們扶養費。法官審理認為，阿忠在兒子成年前，都仰賴妻子照顧孩子，有違身為人父應盡之責任，認為2名兒子拒養父親有理，免除其對阿忠扶養義務。

(中時電子報)