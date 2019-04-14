蔡英文總統14日表示，賴前院長若上網去看一下，其實攻擊她的遠多於批評賴的，且攻擊她的人，賴應該都熟悉，她也要請賴呼籲他們節制一下。（陳育賢攝）

針對前行政院長賴清德呼籲小英網軍停止攻擊，蔡英文總統14日表示，賴前院長若上網去看一下，其實攻擊她的遠多於批評賴的，且攻擊她的人，賴應該都熟悉，她也要請賴呼籲他們節制一下，蔡英文同時也刻意強調，要做個國家領導人，「誠信」是最基本的條件。

蔡英文今天上午參加在竹科太空中心舉辦的福衛7號啟程儀式時表示，她覺得如果賴前院長自己上網去看，這幾天攻擊她的人，是遠多於批評他的人，仔細看一下，攻擊她的人，賴前院長應該對他們都有一定程度的熟悉度，賴或許可以呼籲一下，請他們能夠有所節制。

蔡英文同時也反酸賴清德表示，至於網路上有許多網友，他們是支持者，絕對不會是拿錢辦事的網軍，所以也不必給他們貼標籤。

另外，蔡英文也表示，她是民進黨黨員，知道如何做1個黨員的責任與義務，但她同時也是總統，總統有些事是必須做的，有些事是不能做的，如果賴前院長希望得到支持的話，必須要先證明他是可以被支持的，而且可以被信賴的。

她必須提醒賴一下，做為1個政治人物，要領導國家，要承擔責任，其實誠信是最基本的條件。

(中時 )