男穿「吉人天相」T運毒 連人帶貨被抓 12:082019/04/14 旺報 林永富 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸雲南德宏邊境管理支隊近日接獲群眾舉報稱，有人準備分批次販運大量毒品到內地。專案組分別在臨滄市邊境一線，當場從張某、李某駕駛的麵包車內查獲冰毒12.1公斤。再在瑞麗邊境小道上從一輛可疑越野車，堵截查獲冰毒20.5公斤，犯罪嫌疑人劉某當時身著「吉人天相」字樣的T恤。 偵查人員順藤摸瓜，轉戰湖北展開收網行動，一舉將犯罪嫌疑人徐某、程某抓獲。至此，一個特大跨國跨省販毒集團被成功搗毀。目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。 (旺報 ) #犯罪 #嫌疑人 #犯罪嫌疑人 #邊境 #冰毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 漂漂河猥褻2女童 色狼判刑3年10月 12:502019/04/10 電話詐騙到對岸 日警再搜出台犯罪集團在千葉據點 16:512019/04/11 氣死了！對付非法移民 川普怨美軍不夠硬 17:312019/04/11 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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