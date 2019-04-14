大陸雲南德宏邊境管理支隊近日接獲群眾舉報稱，有人準備分批次販運大量毒品到內地。專案組分別在臨滄市邊境一線，當場從張某、李某駕駛的麵包車內查獲冰毒12.1公斤。再在瑞麗邊境小道上從一輛可疑越野車，堵截查獲冰毒20.5公斤，犯罪嫌疑人劉某當時身著「吉人天相」字樣的T恤。

偵查人員順藤摸瓜，轉戰湖北展開收網行動，一舉將犯罪嫌疑人徐某、程某抓獲。至此，一個特大跨國跨省販毒集團被成功搗毀。目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

(旺報 )