中和潑水節 彩色泡泡夢幻登場 13:212019/04/14 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜在一片彩色泡泡中，與熱情民眾互相潑水。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區華新街，被一片藍色泡泡包圍，相當夢幻。（陳信翰攝） 新北市年度盛事潑水節14日登場，新北市長侯友宜今一身輕鬆打扮，帶著水槍下場與民眾同樂。 侯友宜並與大家一同潑水，祈福好運。 (中時 ) #侯友宜 #潑水節 #北市長 #水槍 #輕鬆 也許您會感興趣 推薦閱讀 老市場翻身 侯友宜啟動改建 04:102019/04/10 4月14日新北潑水節 緬甸風94狂 04:102019/04/10 新北市拚經濟 侯友宜拜會經濟部長 10:462019/04/10 潑水節、開齋節 彰化洋溢多元異國風情 11:492019/04/10 侯友宜拜會經部 聚焦10大議題 17:012019/04/10 新北市長侯友宜拜會經濟部長沈榮津 17:432019/04/10 侯友宜訪經部 核一乾貯無共識 04:092019/04/11 與里長座談 侯友宜傾聽地方意見 15:082019/04/11 侯友宜拚建設 不分大小里 04:102019/04/12 侯友宜籲吳敦義 勇敢訂規則 01:172019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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