新北市中和區華新街，被一片藍色泡泡包圍，相當夢幻。（陳信翰攝）

新北市年度盛事潑水節14日登場，新北市長侯友宜今一身輕鬆打扮，帶著水槍下場與民眾同樂。

侯友宜並與大家一同潑水，祈福好運。

(中時 )