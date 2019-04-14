2014年318太陽花學運後，3月23日上百民眾及學生夜闖行政院，凌晨被驅離。（本報資料照片）

太陽花學運在今年月18日屆滿5周年，自由作家洛杉基在臉書表示，近日太陽花 1.0 的目的，是在推翻馬政府，讓民進黨奪權；成功後，職業學生各個進官封爵；太陽花 2.0 開始蠢蠢欲動，目的是在維護蔡政府政權。

國民黨失去政權，和2014年的太陽花學運有莫大關係，太陽花不僅幫助蔡政府上位，也捧紅一堆政治學生，政治素人。當年的林飛帆、陳為廷為學運領袖，當時火紅程度連林飛帆的眼鏡款式，穿的外套都有媒體特別報導關注，而後跟學運有關的名人不時傳出負面新聞，侵吞公款、性侵、摸奶犯、賣淫等。

太陽花過去五周年，「兩岸服貿協議」至今奄奄一息，而民進黨及所謂第三勢力當初力主的「兩岸協議監督條例」也依然卡關，唯一得利者，就是當初高喊「公平正義、反黑箱」最力的一群人，不是進入民進黨謀得官職，就是自立山頭在政治市場中獲利斐然。

「當獨裁成為事實，革命就是義務」。這句話，曾在2014年太陽花學運時，成功擊倒了當時的馬英九政府。但今日此時，完全執政的民進黨，張狂地以「保護民主」為名，打一場實質上反民主的「獨裁聖戰」。「獨裁」的黑暗幽影已遮蔽了台灣，「獨裁」努力讓自己成為事實。

自由作家洛杉基也說「太陽花 1.0 的目的，是在推翻馬政府，讓民進黨奪權；成功後，職業學生各個進官封爵；太陽花 2.0 開始蠢蠢欲動，目的是在維護蔡政府政權，繼續苟延殘喘，但是注定連任失敗，最後職業學生兔死狗烹。這兩者區別甚大。」

(中時電子報)