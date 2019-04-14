◎50年老店 臭豆腐多汁夠味

基隆港邊有1家開業50多年的小店，店內的招牌臭豆腐，在地人從小吃到大，各方遊客慕名而來，也是許多等車、等船的旅客必訪之地。

◎經典好味道 滿足挑剔味蕾

提到臭豆腐，除酥炸傳統口味，麻辣臭豆腐也另有擁護者，走進板橋湳雅夜市，大大黃色招牌的「口吅品麻辣臭豆腐」總擠滿許多老饕，招牌麻辣臭豆腐，豆腐吸滿湯汁，入口鹹香麻辣味湧出，讓人白飯一口接一口停不下來。

◎吃得到用心 熟客激推美味

被稱為義興集會所臭豆腐餐車其實名為「新竹臭豆腐」，起因為業者一家本為新竹縣竹東鎮人，且這些豆腐也都來自新竹市關東橋，吃起來清香軟嫩，再搭配上業者自製的泡菜與辣椒，每一口都吃得到業者的用心。

◎會爆漿的口感 剛剛好的口味

鄰近台中市崇德路二段與興安路二段口的「陳記酥嫩臭豆腐」，小小店面每到下午時刻顧客絡繹不絕，店裏賣的酥炸臭豆腐，現點現炸，外酥內嫩，大口咬下還會噴汁，臭豆腐特有的臭香是陳斂而不嗆，這剛剛好的口味，可是店家經多次研發調整的心血結晶。

◎一手包辦 外酥內軟好口味

從最早在台南新營一帶開業，現在搬到有「無米樂故鄉」之稱的後壁，如意臭豆腐已經有56年歷史，從阿嬤的古早味起家，現已傳承到第3代，金黃剔透的臭豆腐有招牌、香酥2種口味，各有不同口感，臭豆腐來自長期合作商家手工製作，店內密傳醬汁、泡菜、辣椒都是自行調製，健康美味，很受饕客喜愛。

◎港式作法 獨門醬料好甘甜

店名「阿榮」，有點年紀的大概很難不聯想到那位不知退伍了沒的廣告素人，腦中自然浮現路旁小攤、大鍋炸得霹啪作響的那種台味十足臭豆腐，但高雄這家「阿榮臭豆腐專賣店」卻是精雕細琢港式作法，金黃脆皮鑲翠綠青蔥，屬精品等級。

更多精彩美食，盡在《翻爆》在地美食！

(連結:https://turnnewsapp.com/album-food)

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)