大陸旅美學者李毅因主張武統被蔡政府驅逐出境，然而綠營學者范世平日前在臉書回憶2年前與李毅相見過程，並提到「海歸派」的李毅原本在大陸謀職不順，直到倡議武統後才有了曝光度。民進黨政府為了一個為了「紅」而倡導武統的學者，而大動干戈，可見其「恐陸症」之嚴重，「一看到影子就開槍」。

師大政治研究所教授范世平13日在臉書上張貼與李毅的合照表示，李毅兩年前到台師大找他，范世平當時覺得他就是個「大五毛」、強硬派，但態度還算客氣。

他還提及李毅謀職不順的過往，「李毅其實蠻可憐的」，在美國拿到博士學位卻找不到工作，回到中國後以為「海歸派」可以找到教職，卻失意一陣子，後來好不容易找到中國人民大學重陽金融研究院的工作。那場會面上，李毅還向范世平表示，終於脫離了「三無」（無頭銜、無條件、無背景）身分。

范世平說，但「重陽研究院」只是人大校友、上海「重陽投資公司」董事長裘國根捐款成立的，算是「掛搭」在人大的單位，等捐款燒光也就關門了，而李毅又只是兼職研究員，有一餐沒一餐的。

(中時 )