氣息流動_Chang Ting-Hsuan.。（主辦單位提供）

Utami Dewi Godjali。（主辦單位提供）

Collection Shinichiro Uchikura。（主辦單位提供）

笨笨 Clumsy。（主辦單位提供）

若木信吾拍攝的若木爺爺。（主辦單位提供）

為期4天的2019 Wonder Foto 於臺北松山文創園區第 3 號、4 號倉庫展出，14日晚將閉幕，屆時將選出13位評審獎項，大幅突破歷屆紀錄，讓優秀作品得以在討論與激盪中脫穎而出，打開世界的全新大門。

今年 Wonder Foto Day 有別歷屆聚焦更多特色活動，除有 WFD 藝術家們的聯合競演，亦包括T3 Photo Festival Tokyo 東京國際攝影節特展、若木信吾《他的回憶：現實、記憶、夢》個展、攝影藝術書籍區、SAMSUNG Galaxy S10「＃BeStar特展」、數位暗房攝影工作區共六大展區。

本屆 Wonder Foto Day匯集台灣、中國、香港、日本、韓國，俄羅斯，進一步延伸柬埔寨、泰國、印尼，甚至美國、紐西蘭共11個國家，精選120位傑出攝影師，在120見方空間自由揮灑獨特且多元的攝影作品。

繼去年大受好評的 Nepo Gallery、青山裕企等獨立出版社書籍於展中受到熱烈歡迎，包括日本 TIPC 東京國際攝影大賽特展(Tokyo International Photography Competition)，再度進駐 Wonder Foto Day，且跨足雜誌、廣告、音樂等領域，曾執導電影《星空下的華爾滋》與《白河夜船》，更是木村拓哉與淺野忠信御用攝影師的若木信吾，將把自身出版社原裝移植 WFD，並舉行首度的台灣特展：《他的回憶：現實、記憶、夢 ｜ 若木信吾與若木爺爺》。這次展出的是若木的回憶，是他幼時(13歲)拿起為了家族寫真而購買的自動小相機所拍攝的爺爺寫真。在長達20年的時光裡，從生到死所拍攝了不同時間點與爺爺一起的片段。作為雙薪家庭的獨子，照片中的「爺爺」是若木曾經的一部分，一個最親近，無法分離的存在。這些看似日常的隨拍片段、刻意的設計擺拍、物件、房舍、工具….等，生活片段分散於不同的膠捲中，生活中曾經溫暖的真實只有若木擁有，就像每個人一樣，都曾經擁有過類似的溫暖。

120 名攝影師，豐富的特展、體驗與講座活動，以及全新企劃 Wonder Foto Festival，延續「以亞洲為中心」的初衷，2019 Wonder Foto Day為台灣影像進程增添一股嶄新的活力。

展覽地點｜臺北松山文創園區第 3 號、4 號倉庫

（台灣台北市信義區光復南路133號）

官方網站｜http：／／www.wonderfoto.com／

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