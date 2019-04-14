中國和平統一促進會原本打算在13日舉辦「和平統一大遊行」，主題定調為「維護和平統一前景，探索一國兩制台灣方案」，引發外界激烈爭論，統促黨不敵輿論壓力，當天接近中午時宣布取消。對此，台北市議員羅智強14日在臉書發文，稱中市府核准遊行完全是遵守憲法，「憲法白痴看不懂憲法，去讀讀《動物農莊》吧」。

台中市府核准統促會遊行，「館長」陳之漢率先在直播痛批盧秀燕「妳是腦袋有問題是不是」，認為和平統一大遊行根本是「背骨大遊行」，不少民團也指責台中市政府不了解「集會遊行法」，竟然會讓類似遊行走上街頭。

對此，藍營市議員羅智強今日在臉數開炮，認為那些把矛頭指向台中市政府、指向盧秀燕的「憲法白痴們」，應該先去罰寫大法官釋字445號3遍，「對『主張共產主義或分裂國土』之言論，使主管機關於許可集會、遊行以前，得就人民政治上之言論而為審查，與憲法保障表現自由之意旨有違」。

羅智強表示，不管主張統一、獨立還是共產主義，「憲法不允許政府事前審查政治上之言論，中市府核准遊行，是完完全全遵守憲法、依法行政」，至於統促黨最後決定停辦遊行，那也是統促黨的自由。

羅智強還嗆，鄭南榕的100％言論自由，在這些徒子徒孫的眼中，已變成「只有主張台獨的言論自由，沒有主張統一的言論自由」，一群「喊著民主反民主，反著獨裁搞獨裁」的獨夫隨從們。

最後，羅智強也強調，在台灣最重要的既不是統一，也不是獨立，「是民主、是法治、是言論自由」，憲法白痴看不懂憲法，去讀讀《動物農莊》吧，看看那些打著反獨裁起義的「豬」們，在拿到權力後，是如何的大搞獨裁。

(中時 )