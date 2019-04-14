楊姓男子利用角頭名義招搖撞騙。（游昊予翻攝）

基隆1名自稱酒店幹部的41歲楊姓男子，向愛一路1家火鍋店訂了20人的座位，又要求店家先代墊紅酒錢，事後與用餐費一起支付。店家代付酒錢後，卻發現楊男就此不見蹤影，方才驚覺受騙。

火鍋店表示，楊姓男子於12日下午2時餘來到店內，自稱自己是基隆1名角頭的小弟，在附近當酒店幹部，等會要帶店內20多位小姐來消費，訂完座位後隨即離去，沒多久後又假藉酒店老闆的名義打電話到店內，說等下叫楊男買紅酒到店內，請火鍋店先代墊酒錢，店長不疑有他，將2000元交給再度出現的楊男，但楊男拿了錢以後就此消失，店家才發現這是一場騙局，除了被騙的2000元之外，近萬元的食材也被浪費，損失慘重。

「他不是只騙一家，附近的火鍋店、牛排店，都有被他騙過。」店長表示，楊男假藉附近角頭的名義，已經騙了基隆20多個店家，雖然之前也被抓過，但台灣對詐騙、詐欺判很輕，所以楊男根本不怕，出來後還是繼續行騙。

警方表示，接獲店家報案後，已鎖定犯嫌，並通知楊男到案說明，並提醒民眾保護自身財物，注意詐騙行為。

(中時 )