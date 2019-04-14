台新銀行冠名贊助的「Taishin Women Run Taipei」路跑賽事，今（14）日清晨在台北市政府廣場前進行，主辦單位特別運用「人臉辨識」技術，讓抵達終點的參賽者爭相體驗，台新銀行也在終點站現場擺設行動支付自動販賣機，結合賽事和金融科技的美好經驗。

今天的「人臉辨識」體驗，是在賽事終點大佳河濱公園推出「姊用力奔跑，台新專業攝影幫您紀錄」的服務，跑者透過掃描專屬QR CODE再上傳個人照，就可藉「人臉辨識」找到自己在活動中的留影，抵達終點的參賽者爭相體驗，也能彼此分享參賽照，現場驚呼聲不斷，洋溢著歡樂的氣氛。

今年的「Taishin Women Run Taipei」新增團體組賽制，台新銀行邀請到多家法人客戶組團參加競賽，因團體組賽制是以每組6人的加總成績進行排名，各組成員莫不全力以赴爭取佳績。

台新銀行是台新金控獲利核心子公司，今（2019）年第一季台新金控自結稅後盈餘44.05億元，年成長16％，每股盈餘0.37元，獲利動能表現穩健；在拓展業務創造獲利回應股東期待同時，台新也持續以具體作為回饋社會、善盡企業社會責任，「Taishin Women Run Taipei」讓眾女性跑者無畏、認真的挑戰自我，同時也跑出自信與美麗！

(工商 )