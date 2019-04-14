2019年「野柳石光，夜訪女王」將在下周五（19日）隆重登場，每日門票上限700張，活動時間為19日至28日晚上6點半到9點，期間還有夜訪女王燈光秀、女王音樂會等，邀請到萬芳等重量級歌手。另外，只要購買「夜訪女王」及「女王音樂會」門票即送觀光護照，護照內共含250元觀光抵用券，民眾可至北海岸店家消費使用。

觀光局去年首度在夜間開放野柳地質公園，結合奇岩巨石舉辦燈光秀與音樂會，門票立刻被搶購一空，因此今年門票特別加碼至每日700張，女王音樂會每場則可容納600人，共舉辦2場次。

觀光局表示，今年共有「俏皮公主」、「女王頭」、「儷影湖」三大燈區，將在4月19日、4月21至26日、4月28日的晚上6點半到9點之間，每15分鐘上演一場燈光秀，今年活動加開「儷影湖」燈區，並規劃「野柳石光十個最佳體驗點」，包含第一觀景台、俏皮公主前平台、儷影湖通道等。

而女王音樂會今年則移至第一沙灘區舉辦，在4月20日、27日舉辦，以「藝想野柳」為主題，邀請大提琴家張正傑、弦外之音樂團、風之香頌管弦樂團、萬芳、許景淳等重量級表演者，以管弦樂、跨界合奏及流行音樂，呈現一場獨一無二、絕無僅的女王音樂會。

另外，為結合周邊觀光產業，觀光局今年特別推出「觀光護照」，只要購買「夜訪女王」及「女王音樂會」，就可得到護照，分別內含50元、200元的觀光抵用券，使用範圍涵蓋北海岸溫泉、住宿、美食、娛樂等15家店家，使用抵用券購物還可參加摸彩，獎項為Dyson無線吸塵器、野柳限量專屬紀念品及便利商店禮券等。

為解決交通問題，觀光局也於臺北車站東三門安排接駁專車，活動期間每日下午4點、4點半各一班，每班40名，有需要的民眾可依照票券內說明進行預約。活動票券現已開放預售，可以電話或網路購票，也可在活動期間每日下午5點半，至野柳地質公園售票處現場購票。

(中時 )