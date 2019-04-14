民進黨透過行政院長蘇貞昌口中的「恐怖份子」跟大陸密談？大陸武統論學者李毅13日在微信朋友圈自爆，曾經在2017年5月11日拜訪過民進黨中央黨部，並與「民進黨中央有關負責人」長談。至於民進黨中央該有關負責人的名片，李毅說他通過國台辦一個副局級幹部，轉報了國台辦，通過一個將軍，轉報了大陸中央軍委有關部門，並將此有轉告給民進黨中央該有關負責人。

當時民進黨已是執政黨，現在口口聲聲說，政治談判要雙公投，批評高雄市長韓國瑜到香港中聯辦是賣台、推銷一國兩制，但韓國瑜的行程都是公開的。請問，民進黨當時跟李毅談了什麼？把什麼訊息轉給大陸中央軍委有關部門？為什麼民進黨都來不談，民進黨與武統學者會談，按照民進黨政府的邏輯，更是賣台，而且支持武統，民進黨必須要說清楚。

李毅13日在微信朋友圈自爆，曾經在2017年5月11日拜訪過民進黨中央黨部，並與「民進黨中央有關負責人」長談。至於民進黨中央該有關負責人的名片，李毅說他通過國台辦一個副局級幹部，轉報了國台辦，通過一個將軍，轉報了大陸中央軍委有關部門，並將此有轉告給民進黨中央該有關負責人。

李毅在微博並表示，2017年5月11日，他經過安排拜訪民進黨中央黨部，並與「民進黨中央有關負責人」長談，他還做了詳細紀錄，整理成文字，並發表了這個定稿，「中美多個網站都有轉發，隨時可以上網查閱該文」。

李毅指出，不過上述事情，蔡英文、蘇貞昌應該是不知道的。他認為，現在蔡蘇「在黨內，面臨賴清德的挑戰決鬥」，「在黨外，面臨韓國瑜的泰山壓頂」。蔡蘇「困難重重，沒牌打了」，「迫不得已，打一下李毅牌。算我倒霉，我也就認了」。

李毅說，當天下午談完後，「民進黨中央有關負責人」還帶他去會見師大政治所教授范世平，進一步介紹綠營的思路與想法。李毅說，范世平與另一教授，跟他談了一兩個小時，然後訂了飯館，要宴請他，正要出發去吃飯，因有記者要緊急採訪他，於是與范世平告別。

民進黨新聞部主任丁允恭證實，李毅當時由媒體人士介紹，拜訪時任中國事務部副主任的林琮盛，而雙方是在黨部以外的地點（華山藝文中心）進行觀點交流，與工作無涉。丁允恭坦言，李毅有在黨部門口拍照，但並沒有進入黨部。不過，根據李毅在微博公開的照片顯示，當時他所在的位置確實是在民進黨中央黨部。

(旺報 )