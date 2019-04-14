以扮演日本動漫人物「蛇姬」爆紅的女星林采緹，去年5月與「Under Lover」成員胡睿兒登記結婚，2個月後生下兒子「夏天」，產後仍經常更新社群網站，然風格轉為保守，直到這幾天到了蘇梅島度假，當媽的林采緹瞬間「解開封印」，曝光比基尼辣照，讓人看了直呼看不出才剛當媽未滿一年。

林采緹短暫脫離媽媽身分，跟姊姊出國放風，到了海島國家免不了換上清涼比基尼，一轉身蜜桃臀有兩塊紅印，她笑稱：「第三天已經被曬得紅通通」，而紅印更襯托出她的白皙皮膚與翹臀。

林采緹產後解封印，曬出超火辣比基尼照，只見生產後不到一年的她，身材已經完全恢復，螞蟻腰加上豐滿上圍，一點都看不出生過小孩，身材完全沒變型，唯獨一個地方露餡，那就是平坦小腹上的深色直線，網友不禁驚呼：「要不是子母線，那肚子根本看不出來，幾乎已經全平了」，她則笑回這是「生過的證據」，對印記相當驕傲。

(中時電子報)