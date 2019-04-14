台中市第六選區（中西東南區），現任民進黨籍立委黃國書深耕基層，立院問政有口碑，國民黨誰來挑戰？原本有現任市議員李中及前市議員洪嘉鴻兩人登記，國民黨台中市黨部與立法院國民黨團總召、立委江啟臣居中協調後，洪嘉鴻退出初選，全力支持李中參選立委，江在市長選舉，為盧秀燕抬轎直攻台中市府後，在立委選舉也舉足輕重。

國民黨台中市黨部表示，現任律師洪嘉鴻深知很多不合理或不合時宜的法案需立即修法，李中也願意接受洪嘉鴻參選政見並承擔責任，努力達成國民黨主席吳敦義希望立法院達到六十席的目標。

「為了國民黨的團結和諧及勝選目標兩位願意合體」，國民黨台中市黨部主委顏文正指出，洪嘉鴻支持市李中參選立委，江啟臣列席參與協調，過程氣氛和諧。

顏文正表示，會中達成共識，落實黨內團結、和諧及勝選考量，洪嘉鴻願意退出初選，與李中共同落實參選理念，透過互補、合作爭取更多選民之認同，並決定擔任李中競選總幹事，前進立法院。

李中強調，他與洪嘉鴻私下或在議會同事期間都是好朋友，問政理念也相近，洪有深厚的法律專業，他們兩人絕對可以完全互補，感謝洪的禮讓。

顏文正感謝江啟臣居中協調，李中與洪嘉鴻建立協調典範，以這兩人協調經驗及模式，未來初選協調工作定能順利圓，台中市黨部秉持公平、公正、公開的原則，完成各選區立委提名作業並提出最具勝選可能參選人，在第10屆立委選舉揮出全壘打。

(中時 )