近期最夯的戲劇《我們與惡的距離》以無差別殺人案件作為主軸，女主角賈靜雯在當中演出孩子被隨機殺掉的媽媽，母愛爆發讓她的演出讓觀眾都流下淚來。其中飾演殺人犯的男星王可元，在劇中冷血奪走9條人命，但事實上他為了該戲刻意瘦身，原本其實是個180公分的肌肉陽光男，甚至還演過知名BL劇《深藍與月光》。

王可元戲外是個180公分的肌肉陽光男。（合成圖／翻攝自王可元IG）

王可元在《與惡》中飾演的李曉明，雖然台詞不多，但卻貫穿整部戲，甚至深深影響陳妤飾演的李大芝。隨著該戲爆紅，戲外的他也受到了矚目，甚至過往的戲劇作品也一一被翻出。

戲外與戲內的反差也讓他大受歡迎，隨著《與惡》暴紅，星途也被看好。（合成圖／翻攝自王可元IG）

王可元。（合成圖／翻攝自王可元IG）

王可元戲外其實是個180公分的健壯大男孩，他常在社群網站上分享自己的生活，有運動底子的他也常放上一系列的健身照，有時也是個愛耍萌的可愛帥哥，如次的反差萌讓粉絲及網友都大大的吃驚。

王可元。（圖／翻攝自王可元IG）

王可元。（圖／翻攝自王可元IG）

王可元過去也曾在電視劇《通靈少女》扮演過壞學生，也曾參與電影《銷售奇姬》、《說好的青春》演出，其中他在《深藍與月光》飾演男主角的好友，最讓粉絲印象深刻，至今仍有粉絲會在戲劇版上討論。

過去王可元也曾在知名BL劇《深藍與月光》飾演男主角的好友，讓粉絲印象深刻。（圖／翻攝自王可元IG）

(中時電子報)