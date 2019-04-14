Wade for it ... 👀 pic.twitter.com/ZLj2mAwuGW — New York Yankees (@Yankees) April 13, 2019

洋基左投沙巴西亞(CC Sabathia)本季首度登板了，一出手就是5局零失分、1安打無保送的完美演出，加上「法官」賈吉(Aaron Judge)開轟助威，以4-0擊敗白襪。賈吉開心地說：「我們的大哥回來了，我們想念他的笑容和球技。」

今年是沙胖最後一季了，他因為心臟問題和膝蓋傷勢不耐久戰，即使投得虎虎生風，總教練設定70球上限，5局(62球)結束後讓他退場休息。那時洋基還未得分，沙胖無關勝敗。中繼的哲曼(Domingo German)獲得勝投(3勝0敗)。

沙胖本季800萬美元年薪，生涯累積2989次奪三振(今日3K)，再11次就突破3000大關。他246勝已無法達到名人堂指標(300勝)，只有1座賽揚獎(2007年)。同期還有比沙胖厲害的投手，包括太空人韋藍德(Justin Verlander)、國民薛爾瑟(Max Scherzer)、響尾蛇葛倫基(Zack Greinke)。

去年沙胖曾說，他確實思考過棒球生涯的結尾與名人堂的可能。沙胖的一大優勢是形象好，正如270勝的「穆帥」穆西納(Mike Mussina)，生涯沒賽揚獎也沒冠軍，最後還是以穩定的表現(連17季破10勝)和正面形象進入名人堂。

(中時電子報)