國立中興大學今年將歡慶創校百周年，而曾經擔任校長的人瑞貢穀紳今年也滿百歲，他受農資學院、昆蟲系及植病系等系友邀請，特地返回學校參加百歲大壽慶生會，曾經被他教導過的徒子徒孫們都返校齊聚，場面溫馨熱鬧。

「祝校長生日快樂！祝興大生日快樂！」在將近200名貢穀紳親友及興大校友、師生共同祝福下，貢穀紳切下徒子徒孫們準備的百歲生日蛋糕。貢穀紳出生於1921年、今年虛歲百歲，曾經擔任興大昆蟲系教授、系主任、院長及第六屆校長，他任內鼓勵增設研究所、爭取改善教師升等制度。

與興大同樣邁入100歲，校方特別準備影片播放及照片展，述說他精彩的百年人生。興大校長薛富盛說，貢穀紳將畢生貢獻給學校，至今仍常坐著輪椅到校園散步。

貢穀紳的學生、興大昆蟲系友會理事長安奎是國內第一個養蜂學博士，他說，老師曾經贈送「工作是道德、忙碌是幸福、懶惰是罪惡、空閒是墮落」的話給他，勉勵學生要像蜜蜂般辛勤，這句話跟了他40年、影響甚鉅。

昆蟲系師生特別準備刻有「福」、「壽」的黃金壽桃贈送給貢穀紳作為百歲賀禮，而就讀昆蟲系二年級的3名學生也特地帶著貢穀紳編寫、已絕版的《昆蟲學》讓他簽名，他們說，這是台灣第一本昆蟲學總覽的中文教科書，能見到作者、有傳承的感覺。

(中時 )