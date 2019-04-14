「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」昨日盛大登場，今日在大鵬灣國際休閒特區遊艇碼頭，除有表演節目、遊艇展示與活動攤位外，還可免費搭乘重型帆船及遊湖船。交通部航港局表示，自本周末起至28日，連續三周的週休二日，都可免費搭船賞夕陽，另外還推出帆船獨木舟雙重體驗、大鵬灣潟湖遊程等套裝行程。

航港局表示，今日與昨日的系列活動，除了有罕見的重型帆船全艦飾展出、國內最大規模的帆船賽事，更推出免費乘船體驗、食宿優惠。在4月13日至28日連續三周的周末六日期間，民眾可至大鵬灣搭乘免費重型帆船、遊湖船，一起賞夕陽，還可觀賞全台首座可開啟式橋梁「鵬灣跨海大橋」開橋。

航港局也展示4月啟用的「遊艇申辦服務平臺」，該平台整合現有MTNet遊艇進出管理系統，也建置中英文網站，只要登入帳號後，就可選擇泊位，輕鬆辦理遊艇出入境與泊位申請。

航港局長謝謂君表示，大鵬灣具有帆船賽事、遊艇產業等商機，已連續第六年舉辦遊艇推廣活動，航港局將持續檢討鬆綁遊艇相關法規及簡政便民措施，以增進民眾對遊艇的認識，帶動遊艇休閒風潮。

今年活動現場也協調旅行、婚紗業者等，推出多項套裝行程，並搭配20間在地業者推出優惠。另航港局與大鵬灣國際開發公司於4月13至28日於現場設有燈塔展，提供600份燈塔明信片，供民眾DIY製作燈塔模型。活動現場還設有廉政法令全民反貪宣導攤位，參加闖關遊戲通過即可獲得紀念品。

(中時 )