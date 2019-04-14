資訊服務廠商精誠（6214）近期聚焦產業數位轉型商機，第一季營收達49.4億元，較去年同期增加19.22％，寫下歷史新高。精誠指出，兩岸三地軟體服務與系統整合大型專案、台灣前瞻計畫專案、金融支付及金融服務創新專案陸續於第一季完成驗收，也對集團營收創新高做出貢獻。

精誠3月單月營收16.57億元，較去年同期成長5.8％，也寫下歷史新高。累計去年全年營收195億元，較前年同期成長15.66％，每股稅後盈餘4.27，與前年同期持平。稅後淨利10.5億元，與前年同期11.78億元相比年減10.73％。

精誠表示，3月單月以及第一季營收創下新高的主要原因，為國內企業對數位轉型需求不斷成長，帶動軟體及雲端服務的商機，也是精誠今年聚焦發展「5A」（AP軟體、APP、API應用程式介面、Appliance一體機、Algorithm演算法）數據整合能力，以提供企業客戶軟體服務的重點。

此外，精誠也表示，自2018年下半年開始陸續完成的投資併購案，包含投資宏誌科技，以完整零售業市場及產品佈局、投資敦新科技，以擴大產品代理組合，整合行銷通路，以及併購鼎盛資科，其主要業務包括金融系統、商業軟體以及IT服務維運，預期今年純網銀業務開放，將可帶來更多商機與綜效。精誠也表示，這些投資案已開始展現整合綜效，反映在第一季的營收獲利成長。

而兩岸三地的軟體服務與系統整合大型專案，加上台灣推的前瞻計畫專案，去年爭取到地政相關的專案，總金額為5.8億元，去年已認列4.3億元。剩餘的1.48億元將於今年完成認列，第一季已認7,000萬元，加上其他的金融支付等專案也於第一季完成驗收，貢獻首季獲利。

而在業外獲利部分，精誠則指出，目前手上持有中國四方精創的持股約還有7.68％，今年預計總共要處分3％，將會以一季一個1％的速度逐季處分，將從第二季開始，預期也將貢獻今年業外收益。

(工商 )