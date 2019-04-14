前立法院長王金平14日參加「我是師大人」台南大匯聚校友會活動，面對外界要求國民黨徵召高雄市長韓國瑜參選總統聲浪，表達尊重，但堅持依照國民黨的機制去競選黨內總統提名。
王金平14日針對美國僑胞與台北市議會出現徵召韓國瑜參選總統的聲音，他表達每個政治人物都有角色與需求，他們怎麼扮演，大家應該尊重。
網路韓粉出現王金平若堅持參選，會成為「卡韓」的絆腳石，王金平坦承韓的高人氣，但表示民調只是參考，自己有慢慢成長就好。並笑著說「至於誰卡誰都還不知道」。
王金平表示，會堅持照國民黨內機制，去進行競選。他強調每個黨員都有競選的權利，網友怎麼可以這麼講，對網路韓粉的言論覺得笑笑就好。
台灣師範大學共有14萬校友，全台6成校長都是台師大畢業生，在教育界有舉足輕重地位，台南市有在互動的校友約3000人，王金平以台灣師範大學校友會前總會長身分，參加台南市台師大校友會活動，活動前進行一場小型簽書會，不少校友拿著王金平的新書《橋》要求簽名合照。
師大校友們表示，對「有師大人選總統」感到驕傲，讚揚王金平「台灣公道伯」稱號名實相符。
(中時 )
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