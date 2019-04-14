民進黨中執會上周決議延長總統初選協調時程，蔡賴之爭進入延長賽。前行政院長賴清德昨籲請支持蔡總統的網軍停止對他攻擊，這些攻擊對未來的團結沒有幫助。對此，台北市議員羅智強直言，蔡英文玩陰加耍賴，「賴清德已經『功德無亮』」了。

賴清德昨表示，參加黨內初選以來就堅持君子之爭，也已承諾若輸掉初選，就一定支持贏的人代表民進黨參選總統。他也籲請支持蔡總統網軍停止對他攻擊，這些攻擊對未來的團結沒有幫助。初選這道程序可以團結民進黨黨內，重新凝聚分散力量，君子之爭格外重要。也希望蔡總統可以公開聲明，初選輸的一方會全力支持勝選的一方。

對此，羅智強在臉書指出，有網軍大罵「支持賴清德就是支持共產黨！」羅表示，曾幾何時，台獨工作者賴清德不但成了統派，還變成共產黨。

羅智強說他雖然對賴清德有很多意見，但看到有人為了護航蔡英文，瘋狂的大開腦洞，「不免為清德掬一把清淚」。至於賴清德要蔡英文停止網軍攻撃，羅直言現在討饒來不及了，「蔡英文玩陰加耍賴，我看賴清德已經『功德無亮』GG了」。

(中時電子報)