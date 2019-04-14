常在政論節目痛批大陸武統的師大教授范世平，2年前也跟蘇揆口中的「恐怖份子」李毅見面，根據范世平臉書日前發布的照片，雙方親切合照還摟肩。李毅還說，范世平與另一教授，跟他談了一兩個小時，然後訂了飯館，要宴請他。一邊罵大陸，一邊卻跟武統學者見面，這不是相互矛盾嗎？

對此，范世平受訪時表示，蔡英文驅逐李毅，只是「相互利用」而已，蔡英文是為了展現其「辣台妹」的氣魄，借題發揮；李毅則是成功炒作新聞，再次讓他自己得到曝光率。

范世平日前在其臉書發文談起他與李毅2年前一次會面，還道出旅美多時的李毅想回大陸謀職「處處碰壁」，直到他倡導「武統」，職業生涯才扶搖直上。稱其嗆辣言論就是想要吸引目光。

針對2年前為何要跟主張武統的李毅會面，范世平14日受訪時表示，雖然雙方有著不同的主張，但聽聽不同意見總是好的，想了解陸學者如何看待兩岸關係。

他說，李毅有強烈的民族主義，相當主觀，是研究社會學出身，並非研究國際關係、美中台、軍事等專業。所以他的看法與實際上有些落差，對美中台關係理解也不是很充分。

至於蔡政府有必要大動干戈驅逐一個不受重視的普通學者嗎？范世平認為，雙方只是「相互利用」而已，蔡英文在利用李毅，李毅也在利用蔡英文。蔡英文是為了展現其「辣台妹」的氣魄，讓外界看到「她連大陸學者都敢驅逐出境」，這是再次撿到「迫擊砲」，借題發揮。

他說，而李毅也成功炒作新聞，再次讓他自己得到曝光率。「許多大陸學者都打電話來問，李毅明明就是不怎麼樣的學者，蔡政府為何要拉抬他。」

(中時 )