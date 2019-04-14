Porsche 911 GT3車尾為碳纖維製固定式後擾流翼與兩組進氣口。陳大任攝
Porsche 911 GT3車尾為碳纖維製固定式後擾流翼與兩組進氣口。陳大任攝
Porsche 911 GT3儀表控台充滿戰鬥氛圍，試駕車選配跑車計時套件（3萬300元）。陳大任攝
Porsche 911 GT3儀表控台充滿戰鬥氛圍，試駕車選配跑車計時套件（3萬300元）。陳大任攝
Porsche 911 GT3標配4向電動跑車座椅，試駕車選配賽車桶型座椅（24萬2400元）。陳大任攝
Porsche 911 GT3標配4向電動跑車座椅，試駕車選配賽車桶型座椅（24萬2400元）。陳大任攝
Porsche 911 GT3排檔桿造型非常好看，握感極佳。陳大任攝
Porsche 911 GT3排檔桿造型非常好看，握感極佳。陳大任攝
Porsche 911 GT3車內防傾車架可承受龐大撞擊力道，保護乘員。陳大任攝
Porsche 911 GT3車內防傾車架可承受龐大撞擊力道，保護乘員。陳大任攝
Clubsport Package賽車運動套件在Porsche 911 GT3車內有滅火器。陳大任攝
Clubsport Package賽車運動套件在Porsche 911 GT3車內有滅火器。陳大任攝

運動風起，越來越多人愛上跑步，如果有雙貼合腳型、質量輕、避震佳又有支撐性的跑鞋，除了有助練習還可直接穿上場比賽。Porsche 911 GT3有如「最佳跑鞋」般，一路陪著你跑山路、衝刺加速。

FIA GT錦標賽自1997年開始，最早是由量產的豪華旅行車進行改裝參賽，2013年改制為FIA GT系列賽，參賽車輛則必須符合量產超過25輛的合法道路用雙門雙座跑車資格，再依改裝幅度、引擎排氣量等區分出GT1、GT2、GT3不同等級，包括Porsche 911 GT3等許多以「GT3」為名的跑車即是源自於此。

Porsche Taiwan將在周五（19日）發表第八代911，兼容經典設計與數位科技，和現行911相比又跨出一大步。巧得是，記者不久前才試駕Porsche 911 GT3，不過這一點也不影響對世代落差的感受。尤其原汁原味的指針儀表、握感極佳的排檔桿，還有引擎（3996cc水平對臥6缸自然進氣）轉速拉至5000轉以後持續發出的雄渾聲浪。

Porsche 911除了是台可以正式亦可運動的車外，2＋2座設定亦能符合日常生活載運機能，但991 GT3只有2個座椅，試駕後更確認它是台個人版911，極不適合載朋友、家人，因為這台車只有Sport和Sport＋，電子懸吊也是硬和更硬的差別，開著它跑山路，所有的樂趣只會集中在駕駛者一個人的身上，乘客能看到的只有駕駛者嘴角上揚的笑臉。

(中時 )

#山路 #駕駛者 #引擎 #參賽 #改裝