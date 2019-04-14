Porsche 911 GT3車尾為碳纖維製固定式後擾流翼與兩組進氣口。陳大任攝

Porsche 911 GT3儀表控台充滿戰鬥氛圍，試駕車選配跑車計時套件（3萬300元）。陳大任攝

Porsche 911 GT3標配4向電動跑車座椅，試駕車選配賽車桶型座椅（24萬2400元）。陳大任攝

Porsche 911 GT3排檔桿造型非常好看，握感極佳。陳大任攝

Porsche 911 GT3車內防傾車架可承受龐大撞擊力道，保護乘員。陳大任攝

Clubsport Package賽車運動套件在Porsche 911 GT3車內有滅火器。陳大任攝

運動風起，越來越多人愛上跑步，如果有雙貼合腳型、質量輕、避震佳又有支撐性的跑鞋，除了有助練習還可直接穿上場比賽。Porsche 911 GT3有如「最佳跑鞋」般，一路陪著你跑山路、衝刺加速。

FIA GT錦標賽自1997年開始，最早是由量產的豪華旅行車進行改裝參賽，2013年改制為FIA GT系列賽，參賽車輛則必須符合量產超過25輛的合法道路用雙門雙座跑車資格，再依改裝幅度、引擎排氣量等區分出GT1、GT2、GT3不同等級，包括Porsche 911 GT3等許多以「GT3」為名的跑車即是源自於此。

Porsche Taiwan將在周五（19日）發表第八代911，兼容經典設計與數位科技，和現行911相比又跨出一大步。巧得是，記者不久前才試駕Porsche 911 GT3，不過這一點也不影響對世代落差的感受。尤其原汁原味的指針儀表、握感極佳的排檔桿，還有引擎（3996cc水平對臥6缸自然進氣）轉速拉至5000轉以後持續發出的雄渾聲浪。

Porsche 911除了是台可以正式亦可運動的車外，2＋2座設定亦能符合日常生活載運機能，但991 GT3只有2個座椅，試駕後更確認它是台個人版911，極不適合載朋友、家人，因為這台車只有Sport和Sport＋，電子懸吊也是硬和更硬的差別，開著它跑山路，所有的樂趣只會集中在駕駛者一個人的身上，乘客能看到的只有駕駛者嘴角上揚的笑臉。

(中時 )