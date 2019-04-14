👀 pic.twitter.com/Cr3pPGicPy — San Antonio Spurs (@spurs) 2019年4月14日

沒想到今年季後賽第1天，4場比賽就出現3場「下剋上」戰果！西區第7種子馬刺14日作客來到西區第2種子金塊主場踢館，驚險靠著艾卓吉、懷特兩人最後關頭4罰俱中，終場101比96扳倒地主金塊，也讓金塊主場優勢頓時消失。

憑藉較佳的季後賽經驗與團隊攻防能力，馬刺從比賽一開始，就搶得領先優勢，甚至一度領先地主金塊到兩位數以上，打完前3節，馬刺仍以72比68領先，雙方打到最後一節，金塊仍然全力想要追上，可惜總是欠缺最後臨門一腳。

打到讀秒階段，馬刺僅領先1分，連2次進攻都沒投進，讓金塊最後13.3秒保有球權，且喊出暫停，金塊選擇讓穆雷中距離出手，卻沒法命中，只好趕緊送艾卓吉最後6.9秒兩罰俱中，接下來穆雷竟出現掉球失誤，拱手把勝利讓人。

迪羅薩雖然投17中6的手感欠佳，仍拿18分，外加12籃板、6助攻，艾卓吉、福布斯與懷特各有15分進帳，蓋伊14分、6籃板；金塊則以蓋瑞哈里斯20分最高，約基奇雖摘10分、14助攻與14籃板的大三元，卻無法挽回頹勢。

(中時電子報)