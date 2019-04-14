日本7-11。（CFP）

台灣每年約400多萬人次到日本旅遊，其中許多是自由行旅客，便利店是必到之處，其實逛日本便利店時只要留意「3個細節」，可以看出附近區域治安好不好、可不可坐下來歇息、是否借廁所，懂了這3個細節到日本旅遊時可安心放心的玩。

根據《聯合報》報導，到日本逛便利店時可注意3細節：

＊書架上的書：便利店架上女性雜誌愈多治安愈好。東京都警視廳2015年對各區罪案率的調查，犯罪率最低的是大田區，緊隨其後的文京區（不到1%），其他地區罪案率均超過2%。文京區87家便利店中63間銷售女性雜誌比例逾兩成。

＊會否容許店內「打書釘」：日本許多便利店多默許消費者在店內「打書釘」，讓店內看上去較為「有人氣」，消費者逛起來也更安心。

＊是否容許顧客借用廁所：便利店告示，若是「請自由使用」代表治安相對較好地區；「要使用廁所時請告知工作人員」，代表附近治安較為一般；「禁止使用」或「無法外借」，代表便利店所在區域的治安可能較差。

(中時電子報)