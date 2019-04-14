新北市長侯友宜今（14日）上午11時許，前往中和區華新街參加2019新北市潑水節開幕活動。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（14日）上午11時許，前往中和區華新街參加2019新北市潑水節開幕活動。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（14日）上午11時許，前往中和區華新街參加2019新北市潑水節開幕活動。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（14日）上午11時許，前往中和區華新街參加2019新北市潑水節開幕活動。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（14日）上午11時許，前往中和區華新街參加2019新北市潑水節開幕活動。（葉書宏攝）

國民黨總統候選人爭議持續延續，外傳高雄市長韓國瑜結束訪美行程之後，國民黨中央將會直接徵召，對此，新北市長侯友宜今（14日）表示，在尊重的條件下，每個人都有參選的權利，讓最好的人選出來，帶領中華民國、帶領台灣。

侯友宜今（14日）上午11時許，由新北市議員張維倩、金瑞龍、陳錦錠、新北市議會副議長陳鴻源服務處主任彭順發等陪同前往中和區華新街參加2019新北市潑水節開幕，侯友宜致詞後隨即前往潑水區，不久後前國民黨主席洪秀柱抵達，兩人並未同台。

侯友宜表示，每個人有每個人的角色、每個人有每個人的想法，自己的想法非常單純，身為新北市長，任內把簡政便民、行動治理、數位城市等政見實現，更重要招商引資，只要能排除投資障礙，招商一條龍，很多人都會來。

侯友宜提到，前天就有大陸北京、南京、東莞等市長帶來觀光、經濟夥伴來洽談，另外還有印尼來簽備忘錄、澳洲、新加坡、美國、荷蘭等代表拜訪新北市，共同為新北市經濟努力。

侯友宜表示，先把內部該做的事情做好，更多人就會進來，出去的時候，把新北市招商最有力的條件，再請國際、兩岸這些重大投資案，因為已有很多的投資案例，可以帶動到新北市來投資，從內部開始做起，不見得往外延伸，所以先安內做好，才會逐漸的往外。

外傳國民黨中央將會直接徵召韓國瑜，對於前老長官、前新北市長朱立倫是否不公平，侯友宜回應，每個人對未來政治的想法，都要給予尊重，在尊重的條件下，每個人都有參選的權利，每個人都希望公平、遊戲規格透明的原則下，把他的政見、想法告訴中華民國民眾，讓他帶著他的夢想，讓民眾知道其願望所在。

侯友宜強調，支持最有機會可以為中華民國服務的人，支持可以帶領中華民國走向康莊大道的候選人，這才是選民的福氣；候選人是否有能力，要由中華民國2300萬民眾來判斷，大家一起努力，讓最好的人選出來，帶領中華民國、帶領台灣。

(中時 )