大陸首座自主設計的第六代深海鑽油平台「海洋石油981」（下稱「981」） 近日成功打出一座深海油氣井。計畫開始液化天然氣的開採，並向粵港澳大灣區提供能源。這是該座海上鑽油台自2012年投產以來完鑽的首座深海油氣井，也是首次由大陸企業完成鑽探的深海油氣井。

由大陸國企中國海洋石油集團（簡稱中海油）運營，是大陸第一座深水半潛式鑽井平台。據中海油網站刊登的訊息，這口深水井位於南海東部水域，是一口大斜度定向井，井深4660米，垂直深度2529米。業界把500米至1500米水深稱為深水，這次981鑽油台承鑽的油氣井水深680米。在此之前，大陸的深海油氣井均由國外深海鑽油台完成。981鑽油台經理趙春燕表示，此油氣井投產後，所生產的天然氣將輸往珠海高欄終端，供應粵港澳大灣區之用。

香港《南華早報》13日援引中國能源網首席資訊官韓曉平的話稱，這口深水井是大陸實現的技術突破，因為這是美國、英國及其他西方國家的通行鑽探方式。他說，「這口深水井的完鑽顯示，中國正在縮小與這些西方國家的差距」。

這口深水井將用於液化天然氣的開採，採集的液化天然氣計畫送到中海油位於珠海高嵐港的終端碼頭。完成處理後，南海開採的液化天然氣將向粵港澳大灣區的七千萬人口提供能源供給。

韓曉平指出，「如果液化天然氣能夠從中海油位於珠海的終端碼頭通過管道直接向粵港澳大灣區輸送，將會減少能源公司的很多運輸費用，當地居民也會受益」。

大陸在南海與越南、菲律賓和馬來西亞等國存有主權爭議。2014年，該鑽油台在南海西沙海域開展鑽探時，曾惹來越南政府激烈反應，導致中越艦船對峙。翌年鑽油台的位置略為偏往西北的方向，離越南較遠，更靠近海南島。

中海油的網站顯示，981鑽井平台2015年進入「東南亞海域」，一共完成32口探井的勘鑽，最深達1721米。

(中時 )