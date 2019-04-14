美國佛羅里達州12日發生一起罕見殺人事件，一名75歲農夫在自家農場慘遭飼養的鶴鴕（cassowary）以利爪攻擊致死，鶴鴕目前被列為全球最危險猛禽。

YouTube頻道Animalogic所製作的介紹鶴鴕的影片。

綜合佛州當地媒體《蓋恩斯維爾太陽報》（Gainesville Sun）、英國《衛報》（The Guardian）報導，一名住在佛州北部阿拉楚阿郡（Alachua）的75歲農夫哈尤（Marvin Hajos），12日在自家農場突然遭飼養的鶴鴕攻擊致死。阿拉楚阿郡警察局（Alachua County Sheriff’s Office）表示，初步判定這是一起意外事件，「研判男子當時就站在鶴鴕附近，某個時間點突然跌倒，當他倒在地上時，鶴鴕就趁勢攻擊」，男子被送往鄰近醫院急救時傷勢嚴重，最終仍宣告不治。

鶴鴕又稱食火雞，是一種原生於澳洲大陸、巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）的巨型、不能飛的鳥類，最高能長到2公尺高，重達60公斤，身體羽毛呈現黑色，頸部以上延伸至頭部則都呈現藍色。

根據聖地牙哥動物園官網介紹，鶴鴕被描述為「全球最危險猛禽」，因為牠的兩隻腳都長有尖銳如匕首、長達10公分的腳爪。網站描述，鶴鴕隨便出腳，就能用利爪輕易撕裂任何肉食動物、潛在威脅的皮膚；除此之外，他的雙腿非常有力，就算在濃密的樹叢中，全力奔跑起來時速仍可達50公里。

佛州魚類及野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）將鶴鴕列為第2級野生動物，「可能對人類造成危險」，當地規定，居民若要飼養這類動物必須要事先申請、獲得許可，但是單純餵食並不在此限。

(中時電子報)