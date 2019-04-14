高雄市長韓國瑜赴美大談兩岸議題，參與民進黨總統初選的前行政院長賴清德今天再度嗆韓，別當阿Q吃「統麵」，中華民國會不見！強調如果不是用全民共識去和中共溝通，這是「阿Q的心態」。

外界質疑賴清德的台獨主張，賴日前上節目和扮演韓國瑜的郭子乾對談，說明他的「務實台獨」，賴強調所謂的「台獨」，一句話就是台灣已是主權獨立的國家，要捍衛台灣的主權，維護台灣的民主，不容許中國武力攻打台灣，如果武力攻打那等於是侵略。

節目中，賴清德強調國民黨的統一是「被統一」，扮演韓國瑜的郭子乾開玩笑說，現在只有阿Q會去「統人家」，因為有「阿Q桶麵」。賴笑回就是桶麵吃太多變阿Q了。

賴清德今天再度把這段節目影片貼在臉書上，並以「別當阿Q吃統麵，中華民國會不見」發文表示，他在節目上表達很清楚「台灣是個主權獨立國家」。

賴清德也舉例，兩家公司合併，一定會有存續公司和消滅公司，兩蔣時代，他們是要反攻大陸統一中國，中華民國是存續公司，但是目前在野黨所謂的統一，是要跟中國統一，中華民國是不存在的。「若非用全民共識去和中共溝通則是阿Q的心態！」

(工商 )