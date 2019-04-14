前大陸商務部長、前海協會長陳德銘14日出席「第五屆中國與全球化論壇」致辭時指出，大陸在參與全球治理中間，要確立一個多邊共治的戰略和策略。他直言，大陸「不要以老二自居，更不要自喻為是未來的老大，時刻牢記我們多邊共同來參與全球的治理」。

大陸「新浪新聞」報導指出，陳德銘目前擔任中國外商投資企業協會會長，全球化智庫（CCG）名譽主席。他致辭時指出，全球化既是人類社會發展的必然趨勢，又是一個漫長的跌宕起伏的曲折過程，全球化進程的趨緩、停滯，甚至倒退，在人類歷史上是一種常態，也出現過好幾次。

他表示，目前單邊主義民粹思想在一些受益於全球化的發達國家又沉渣泛起，這使我們清醒的看到，我們外部的世界其實就是一個不斷的自我調整的資本主義制度的世界。

陳德銘提到，全球化的主力軍是跨國公司，而絕大多數的跨國公司還多屬於私營的企業。因此，馬克思所預言的資本主義的特徵以及它的弊端也無一例外地在當今這次的全球化過程中烙上深深的烙印。

他說，中國古語說「不患寡，患不均」，資本主義在這樣一個制度上建立起來，有它的歷史先進性的一面。但是它的多邊國際規則如果不相應的改革或者改良，那麼全球化的天花板很難被突破。

陳德銘強調，要牢記大陸長期處於社會主義初級階段，14億人口的大陸是一個國情非常特殊的國家，任何經濟總量乘以14億，就在全球排到前一二位，任何經濟總量除以14億，就在全球處於70位到100位之間，「這就是我們的國情，這也是我們在參與全球治理中間應該考慮的中國的情況。」

陳德銘認為，當前全球化面臨的緊迫的問題是與時俱進的修改或完善國際多邊的規則，而這個緊迫問題背後更緊迫的關係是如何構建新型的大國關係，以求得大家可以合作的一面。如果大國之間始終是南轅北轍，新的規則是難以見天日的。

(中時 )