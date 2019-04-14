2019新加坡公開賽今天進行決賽日，首場就是女單冠軍戰，世界球后戴資穎迎戰世界排名第3的日本好手奧原希望，兩人之前交手8次勝負各半，上一次過招是去年11月香港公開賽，小戴因為傷退讓奧原輕鬆勝出，這次再度交手，比賽中帶著笑容享受應戰的戴資穎，以21：19、21：15擊敗本戰失誤較多的奧原，小戴連續兩周賽事都收下冠軍，目前10連勝在手。

開賽奧原先取得2：0領先，不過戴資穎隨即追平，且迅速進入比賽狀況，透過隱藏出手方向欺敵或突然加速攻擊屢下分數，就連好運氣也在世界球后這邊，讓小戴兩度出現球爬過網得分的幸運球，小戴以11：7領先進入技術暫停，接著一度13：8領先達5分，不過奧原也不好惹，後來一度連得5分逼平分數，接著雙方互相拉鋸，18：18再度平手後小戴連得2分出現局點，隨後靠奧原判斷失誤輕鬆得分，21：19鎖定第1局。

第2局換邊再戰，一開始小戴陷入2：5落後，但接下來利用奧原幾次失誤快速取分，一連搶下7分而取得9：5超前，不過奧原仍伺機搶分，加上小戴一次出拍稍微猶豫，雙方10：10戰成平手，下一分小戴把握機會突然加速攻擊，在技術暫停休息前取得11：10領先。

回到場上後，戴資穎持續保持領先，雖一度被奧原追到只領先1分，但小戴再度連續得分，以21：15結束這場約41分鐘的激戰。

戴資穎上一站在馬來西亞5場比賽都是直落二獲勝，來到新加坡因為過敏稍微影響狀態，今天決賽前只有一場比賽對大陸陳曉欣是直落二勝出，其他三場比賽都打滿三局，奧原則是相對打起來較輕鬆一點，僅一戰打到三局，其他三戰都是直落二收下，且都不到40分鐘就結束。

戴資穎是2017年新加坡公開賽女單冠軍，去年因為比賽日期接近世錦賽放棄尋求衛冕，今年再度參賽，帶著上一站在馬來西亞公開賽完成三連霸的氣勢，一路晉級到決賽，目前正值9連勝，且有望將連勝繼續下去。

至於和世界排名不同的世界巡迴賽排名，小戴暫時排在第7名，本周新加坡賽事結束後，有望前進到第4名。

小戴之前和廠商合作推了TTY面膜，她自己就是最佳代言人，在社群網站分享面膜訊息時，奧原希望也留言說想要，因此今年首站比賽馬來西亞大師賽，小戴就準備了面膜送給奧原，奧原也分享敷臉照，兩位「面膜之友」互動相當可愛。

(中時電子報)