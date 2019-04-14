爆卦文中有一張LINE截圖，內容是「堵藍公告:賴清德只攻擊三個點!一個誠信，一個當時政績跟蘇比，一個沒空軍可以抵抗韓網軍。」(PTT)

支持蔡英文的FB粉專。(PTT)

支持蔡英文的FB粉專。(PTT)

支持蔡英文的FB粉專。(PTT)

前行政院長賴清德呼籲小英網軍停止攻擊，蔡英文今日反擊，攻擊她的遠多於批評賴的，且攻擊她的人，賴應該都熟悉，她也要請賴呼籲他們節制一下。對於民進黨網內互打，台北市議員羅智強笑說，別人說小英有網軍，你可以不信，但這次，可是「賴清德親囗認證小英有網軍啊!」

前行政院長賴清德日前公開呼籲小英網軍停止對他的攻擊!總統蔡英文今天上午參加在竹科太空中心舉辦的福衛7號啟程儀式時表示，她覺得如果賴前院長自己上網去看，這幾天攻擊她的人，是遠多於批評他的人，仔細看一下，攻擊她的人，賴前院長應該對他們都有一定程度的熟悉度，賴或許可以呼籲一下，請他們能夠有所節制。

台北市議員羅智強，在臉書貼出一篇PTT八卦版的爆卦文「支持蔡英文粉專 號召群眾批鬥賴清德!」爆卦文中說，偉大了我的保皇支持小英的粉專，直接在LINE群組表明要把賴清德的網軍鬥倒。

爆卦文中有一張LINE截圖，內容是「堵藍公告:賴清德只攻擊三個點!一個誠信，一個當時政績跟蘇比，一個沒空軍可以抵抗韓網軍。其他議題都不打，至於側翼，扁群挺賴，847，還是一些賴群組社團。任何損害到小英的言論，一律反擊直接開戰，把賴側翼洗成都是假裝挺賴的。全面開戰!但不主動攻擊，但誰動到小英就砍死他，扁群也一樣，該反駁就反駁。」

發文鄉民說「原來昨天鼓掌通過延後初選，然後底下支持者還幫忙煽動大家去批鬥賴粉、扁粉，厲害了!我以為我活在文革時代耶，不支持小英的就要把你洗成假的。側翼在那邊說別人側翼，好個堵藍公告，相信其他粉專也差不多手法吧，因為他們都聯名挺小英了。」

羅智強笑說「別人說小英有網軍，你可以不信，但這次，可是賴清德親囗認證小英有網軍啊！」

(中時電子報)