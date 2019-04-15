明道大學蠡澤湖位處校園中心，建築皆環繞而立，形成特有的校園風格。（鐘武達攝）

明道大學占地2.3公頃的王秀杞雕塑公園。（鐘武達攝）

2001年建校的「明道」大學，沿用明中學的創學精神與理念「闡明聖學、薪傳道統」所命名，象徵教育事業的任重道遠，校園裡更有許多以「歷代中國教育界先賢」為名的建築與設施，則是創辦人汪廣平對明道教職員的殷盼與期許。

位處彰化縣埤頭鄉的田野間，明道大學到處綠意，就像1座大公園，校園正中央有景觀湖與濕地，更有1座占地2.3公頃擺設有40多件雕塑作品的王秀杞雕塑公園。

明道大學以「闡明聖學、薪傳道統」命名，而以教育先賢命名的建築設施的有伯苓大樓、開悟大樓、寒梅大樓、志強大樓與鐸韻雅築等等等，也都有深深的涵義。

走進校門矗立在眼前的「伯苓」大樓，是明道大學的行政中心，張伯苓是大陸首推私人興學的教育家，被譽為有志於終身奉獻教育工作者的典範。

明道大學創校之初，特意在校園裡保留了生態景觀湖─蠡澤湖。蠡澤湖位處校園中心，建築皆環繞而立，形成特有的校園風格。校方表示，蠡澤湖並非一般湖泊，除了景觀欣賞，還可以調節微氣候、水資源回收、更是生態景觀湖。

蠡澤湖與校園、師生密切結合，學生說「沒在蠡澤划過船，別說你是明道人！」、「沒被丟下湖，別說妳在過生日！」。

(中時 )