富邦悍將近期戰績不佳，打擊出現低潮，目前打擊率、長打率及安打數皆在4隊敬陪末座，目前戰績5連敗。鑼總陳連宏認為主要是打擊狀況出現問題，今天調整陣容，將林威廷和高孝儀拉上一軍，申皓瑋和受傷的范國宸則放到二軍，並表示球隊調整是想「改變一下」。

「其實投捕配合不錯，有展現一定的壓制力，守備也沒太大問題，唯獨打擊還沒發揮，沒有幫到投手。」富邦悍將這周三場比賽只共得14支安打、5分，昨天還曾有2度滿壘大好機會，卻都無法得分。

鑼總表示拉上林威廷是因為二軍報告他的近況不錯，林威廷在二軍打擊率剛好3成，長打率也有4成62，希望今天先發能串連攻勢。

同時表示其實二游的陳凱倫、申皓瑋和于孟馗三人的狀況都差不多，「凱倫最近打擊不太理想，威廷近況好一點，讓申皓瑋下二軍挑整找手感，讓他們找回攻擊慾望。」申皓瑋5日上一軍至今出賽5場，累積9打數無安打，吞下5K。

(中時電子報)