高雄市長韓國瑜率團出訪美國，除了在哈佛、史丹佛大學演講之外，也參訪科技業，希望為高雄招商引資；據悉，美國時間14日晚間，他在舊金山時，將獲頒矽谷所在地聖塔克拉拉郡「榮譽市民」，由當地前議長David Cortese頒發這項殊榮，這也是韓國瑜人生中收到的第一個榮譽市民頭銜。

韓國瑜向本報證實這項訊息，對於聖塔聖塔克拉拉郡對他的肯定表達感謝，只要是友善、願意和高雄交朋友，他都心存感激，也希望未來有機會邀David Cortese造訪高雄，讓聖塔克拉拉郡與高雄進一步交流互動。

韓國瑜14日下午將從洛杉磯飛往聖荷西，當天晚宴上，矽谷所在地、人口近200萬人的聖塔克拉拉郡預計將頒發「榮譽市民」給韓國瑜，由民主黨籍的前議長、現任議員David Cortese頒贈郡鑰。

據透露，促成這樁良緣的，是此次隨同韓國瑜出訪美國的高市議員黃紹庭，他從政之前，曾在矽谷工作長達12年，任職於美國國家半導體公司、台積電美國分公司，由於矽谷很多參政人士均為移民二代，黃紹庭與這些政要商領非常熟悉，透過個人關係居中牽線。

聖塔克拉拉郡與高雄目前並無姊妹市關係，因此這項安排，更凸顯該郡對韓國瑜及高雄表達友好善意。

聖塔克拉拉郡（Santa Clara County）是美國加州的1個郡，位於舊金山灣區南部，也是矽谷所在地，目前人口約191萬，為舊金山灣區人口最多的郡，也是加州第4大郡，地位非常高，是美國科技與經濟重鎮。

隨著韓國瑜選總統呼聲愈來愈高，這趟美國行敏感度提升，幕僚擔心行程生變，許多重要活動事前保密到家，獲頒榮譽市民的安排事前更是只有少數幾人知情，就怕最後一刻遭攔截。

(中時 )