賴神請蔡英文總統要求網軍停止對他的攻擊，反被對方人馬回嗆不能把基於事實的「誠信檢視」當成「網軍攻擊」。民進黨大老林濁水今天以韓粉被批過份，韓呼籲理性為例，感慨「這是韓蔡的不同嗎？」初選是民主國家常態，呼籲蔡總統「請走出初選恐懼症」。

去年九合一選舉，台北市長柯文哲媽媽選前不滿民進黨在台北市長選舉提名姚文智，指責蔡總統說「這樣2020選總統大家就沒相欠了」。林濁水今天在臉書表示，柯媽是好人，但是到底是上一代的人，看現代事務，不免總殘留了封建精神，有時蠻走鐘。

他說，對柯媽媽把總統選舉這牽涉2300萬人未來的公是公非，當成柯蔡兩家的私人債權債務關係處理，「我很不以為然」，但是若對她這一位生長背景是台灣民主化之前的上一代人，要苛責卻也怪怪的。

林濁水指出，不料現在總統人馬，對賴清德過去說支持蔡，現在又跑出來選，指責他背了對蔡的信。「但是雙方有面對面的承諾嗎？有嗎？」

他質疑，縱使有，當民進黨面臨不要說總統2020不保，立委都會掉到個位數的空前困境時，救黨、救黨籍立委的公是公非仍舊非向蔡賴間私人的關係讓步不可？「為什麼總統及她的人馬和柯嗎明明是兩代人，但價值觀卻同樣留在上一代？」

對英粉大嗆賴清德，林濁水也引之前韓國瑜的韓粉嗆聲電台節目主持人為例指出，韓粉被批過份，一向嗆辣的韓國瑜呼籲理性，語氣很不痛不癢，但總算是表態。

但他說，現在請總統叫英粉降溫，總統人馬反應和韓國瑜大大不同，府方人馬說，不能把這些基於事實的「誠信檢視」當成「網軍攻擊」，林濁水感歎「唉，這是韓蔡的不同嗎？怎麼也難相信」。

林濁水表示，蔡總統說她不怯戰。「的確，她態度堅決地非參選2020不可」。但是不可諱言的，她有初選恐懼症，認懷抱初選有害論，強烈主張提名應該現任優先，還舉2014現任優先原則下的提名全當選證明。

但林濁水認為，蔡忽略了2018依現任優先原則提名的，連倒5人，只有一人當選。反而依初選提名的當選的多得多。至於美國，初選根本是常態，經初選而當選連任的也是多數，在美國總統選舉現任優先是沒有人敢提的。

他呼籲蔡英文，既然是民主國家，千萬不要有初選恐懼症，台灣的民主才會健康。建議蔡還是非得克服並帶領民主進步黨走出初選恐懼症不可，否則總統所恐懼的民調，包括自已的和民進黨的，怕還會進一步下跌，對總統、對民進黨、對國家都很不好。

(工商 )