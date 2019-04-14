（匯豐台灣執行主管們一同將「幸福共生」車票交給關渡五寶，象徵人類與萬物和諧共生。圖：主辦單位提供）

2019年植樹暨世界地球日這個周末登場，匯豐（台灣）商業銀行與多個單位共同舉辦，連續14年由銀行志工參與植樹活動。匯豐台灣總經理陳志堅表示，落實環境保護、推廣環境教育，是匯豐長期的企業社會責任，藉由匯豐志工的實際行動為創造人文、生態和諧發展的環境，貢獻應盡的一份力量。

此次活動由各合辦單位一同將「幸福共生車票」親手交給關渡五寶：包括高蹺（行鳥）、台灣藍鵲、小水鴨、水牛及小青蛙，象徵人類與萬物和諧共生，其中，活動亮點是在戶外播放耗時十年製作的台灣首部3D紀錄片「美力台灣」，導演曲全立親自將行動專車開至關渡大草坪， 與匯豐志工們分享最為美麗壯觀的台灣視角。

共同舉辦單位行政院農委會林務局、台北市野鳥學會關渡自然公園管理處，以及中華民國環境教育學會，與600位大大小小參與者以最直接的感官體驗貼近台灣土地脈搏，呼應與自然萬物幸福共生的理念，創造美力台灣新視界。

匯豐台灣企業永續發展處負責人李清如說，自2002年起，匯豐投入關渡自然公園濕地保育的贊助行列，2006 年開始舉辦植樹志工日，透過教育宣導、活動體驗的多樣參與，激發同仁愛惜環境、保護地球的熱情，今年響應世界地球日的主題 「與野共生」（Protect our Species），倡議每個生物都扮演著獨特的角色，除保護生物多樣性，更重要的是將所有的生命一視同仁。全體匯豐志工們親身踩入濕地泥土中，認識不同鳥類、蛙種，更加地體認以生態為優先以及不破壞大自然的重要性，點滴實踐於日常生活中。

(工商 )