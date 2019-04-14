新北市中和區華新街「2019新北市潑水節」今（14日）熱鬧登場。（葉書宏攝）

前國民黨主席洪秀柱今（14日）上午前往新北市中和區華新街參加「2019新北市潑水節」活動，關於國民黨主席吳敦義宣布不參選2020年總統選舉，她表示，最後一定會有一個人出來，不管是誰代表參選，「拖下去歹戲拖棚！」要顧全大局。

洪秀柱表示，黨內前陣子大家心中都有各種疑慮、基層都很焦慮，吳敦義宣布不參加2020年總統選舉，很多人都認為要有一個共識，共識正逐漸形成當中，最後一定會有一個人出來。

她強調，不管是誰代表參選，都希望是最好、最強、勝算最大的出來，不管誰出來，希望都能放下成見，為了共同的目標一定要團結，民進黨都在喊團結了，藍軍及社會大眾都能對國民黨重拾信心；隨著時間過去，會有共同看法，要回應社會的焦慮，每個政治人物都要有眼光、往前看，顧全大局。

洪秀柱致詞時表示，去年大選贏的不是國民黨，贏的是民眾討厭最大的討厭黨，希望大家重拾對國民黨信心，喜歡國民黨，2020年藍軍總統候選人只能有一個人，無論是韓國瑜、朱立倫等，都希望是最好的人出來，只有一個人出來，無論喜不喜歡都要支持。

洪秀柱也提到，國民黨國會若不能過半，總統選上還是沒有希望，法案過不了還是不行的，國會中的立委要有辯論、論戰的能力，最近有很多年輕人，都希望民眾可以給予支持。

新北市中和區華新街「2019新北市潑水節」今（14日）熱鬧登場。（葉書宏攝）

新北市中和區華新街「2019新北市潑水節」今（14日）熱鬧登場。（葉書宏攝）

(中時 )