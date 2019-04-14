（Blossom引進泰國彩妝品牌，諄宏企業總經理曾信凱、營運副總孫敦慈連袂站台。圖：諄宏提供）

在泰國美妝產業居東協國家首位之後，台灣彩妝代理商看好泰妝將是未來十年亞洲彩妝趨勢前提下，全新美妝選物店「Blossom繁花」 即引進IG霸屏品牌4U2進櫃，此外，泰國頂級SPA指名愛用品香氛品牌MAYA亦登台，目前均進駐全台Blossom，而4U2更搶進統一時代百貨快閃，以打出台灣知名度。

根據Euromonitor市場調查，東南亞國協六國中包括泰國、新加坡等有四成以上都是彩妝銷售貢獻，其中泰國受到網路資訊與社群影響最大，美妝市場穩坐東協國家第一大，市占達三成，儘管面對國際彩妝集團L'oreal等強攻，近年來在泰國政府重視文創與原創品牌前提下，加上台灣赴泰人次去年更大幅成長18%，而使得台灣知名網紅與代理商積極引進泰國彩妝與天然保養品，像是新引進的4U2近年來成為泰國屈臣氏熱銷第一品牌，而MAYA天然香氛更打敗歐美品牌的夯品。

代理商諄宏企業營運副總孫敦慈強調，4U2之所以連續多年蟬連泰國屈臣氏熱銷榜首，主要在於此品牌以「快時尚」態度做彩妝，一般歐美品牌半年或至一年才推出新品，而4U2則每三個月就推新品，且賣光就沒有，加上每季推新品不僅止單品，而是一系列新品，而使得其銷售業績年年成長，更成為網紅與消費者追捧品牌。

諄宏企業本身即引進韓國三大彩妝集團之一SKINFOOD的台灣代理商，去年十月SKINFOOD驚傳經營不善，已申請法院企業回生，孫敦慈指出，SKINFOOD為韓國政府接手，台灣進貨與營運不受影響，但此事件亦讓她營運策略轉變，已從單一品牌擴展至多元品牌代理，以此分散風險，並以Blossom彩妝複合選物店重新出發，目前全台有五家店包括台北西門町、基隆店、新光三越A11與南台灣的南紡、夢時代等，快閃店則有統一時代百貨等。

(工商 )