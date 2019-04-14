基隆14日舉辦108年基隆市「運動i台灣」七堵、暖暖區健走活動，永安公園一早就聚集近2000名民眾，在主辦單位安排之下，所有人一起沿著基隆河七堵段河堤步道健走，市長林右昌表示，感謝市民朋友的熱情參與，並呼籲大家多多運動，走出健康與活力。

七堵區永安公園14日舉辦健走活動，活動共吸引近2000名基隆市民參加。基隆市長林右昌、立委蔡適應、體育會理事長余欽明及多位議員共同鳴槍，數百位大、小朋友同時邁開腳步，沿著基隆河七堵段河堤步道健行。

健行活動從永安公園開始，沿著基隆河七堵段河堤便道健行，途經永安社區、崇智橋、自強社區、六合橋、慈鳳宮、六堵險峻、土地公廟及七賢橋下，沿途橫跨七堵及暖暖區繞行一圈後參加摸彩活動，主辦單位表示，希望鼓勵市民朋友多到戶外走走，常保健康身心。

林右昌表示，體育會每年舉辦「運動i台灣」健走活動，各機關團體皆熱烈響應，也感謝所有參與的市民朋友，因為大家的熱情參與，老天爺也特別給了大家一個適合健走的天氣。1名民眾表示，平常都沒時間運動，今天的天氣很好，特別陪孩子出來走一走。

教育處表示，「運動i台灣」系列活動將會持續至8月，接下來還會舉辦柔力球觀摩賽、外木山海上長泳等活動，信義區、中山區等、仁愛區、中正區也會陸續舉辦健走，有興趣的民眾可以上基隆市運動i台灣計畫粉絲專頁查詢詳細活動內容。

(中時 )