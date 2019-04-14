高醫在世界血友病日活動上，推出「KMUH血防個管照護APP」，讓血友病友們相當期待。（袁庭堯攝）

首款慢性病醫療貼身管家App誕生！高雄醫學大學附設中和紀念醫院於世界血友病日推出「KMUH血防個管照護APP」，血友病患者未來回診、掛號、定時注射、看檢驗報告、接受衛教等都能透過智慧型手機一機搞定，軟體預計7月正式上線。

「KMUH血防個管照護APP」設有掛號、檢視檢驗報告、醫師醫囑、提醒回診及注射藥物時間等貼心提醒功能，病友還可線上和高醫「個案管理師」即時溝通、處理緊急情況，對提升病友的醫療與照護品質有很大的助益。

高醫護理部主任陳麗琴表示，血友病患者從小開始需持續性注射「射凝血因子濃縮劑」，以維持血液中凝血因子的穩定度，避免出血不止的危害。但病友容易忘記注射期程，或是遇到突發狀況不知如何處理，透過手機APP，可得到提醒或即時諮詢，降低風險也節省醫療成本。

護理部副主任李碧娥指出，現在人手一機，「KMUH血防個管照護APP」也提供線上衛教專區、影片教學及出血緊急處理方式、跨醫護團隊照護、復健與居家注射、疾病諮詢與身心輔導等服務，對血友病患者來說，等同有了貼身管家24小時協助。

世界血友病日活動，高醫也安排血友病友直排輪及小提琴表演，以及運動闖關遊戲。高醫院長侯明鋒表示，醫療防護也要與時俱進，透過手機App，可第一時間協助病友做好預防及治療，提升生活品質，降低血友病對生活的影響。

(中時 )