「2019新北市潑水節」首度推出緬甸傳奇的風動石佛塔，以「石來運轉」為主題， 今（14日）在中和區華新街熱鬧登場。（葉書宏攝）

「2019新北市潑水節」首度推出緬甸傳奇的風動石佛塔，以「石來運轉」為主題， 今（14日）在中和區華新街熱鬧登場。（葉書宏攝）

「2019新北市潑水節」首度推出緬甸傳奇的風動石佛塔，以「石來運轉」為主題， 今（14日）在中和區華新街熱鬧登場。（葉書宏攝）

「2019新北市潑水節」首度推出緬甸傳奇的風動石佛塔，以「石來運轉」為主題， 今（14日）在中和區華新街熱鬧登場。（葉書宏攝）

「2019新北市潑水節」首度推出緬甸傳奇的風動石佛塔，以「石來運轉」為主題， 今（14日）在中和區華新街熱鬧登場。（葉書宏攝）

「2019新北市潑水節」首度推出緬甸傳奇的風動石佛塔，以「石來運轉」為主題， 今（14日）在中和區華新街熱鬧登場，吸引許多市民朋友一起來歡慶東南亞的新年節慶。

新北市長侯友宜也現身活動會場與緬甸高僧一同進行灑淨儀式，為民眾祈福，同時也接受民眾的潑水祝福。侯友宜表示，2019年市府致力營造本市成為「兼容永續智慧城，新北大城好生活」的宜居、安居、樂居城市。透過象徵祝福、祈福的潑水儀式，讓新住民朋友在新北市一樣有「家」的溫暖，一樣可以潑水「過好年」，並藉此讓全國民眾認識異國多元文化，促進在地民眾與新住民朋友間相互瞭解與尊重，是市府辦理潑水節最重要的意義。

活動結合緬甸當地潑水節男神傳說，邀請已在台灣落地生根的緬甸第三代子女參與，藉由潑水節與家鄉親人互相祝福，象徵文化的交流與融合。活動規畫以多元體驗型式，讓市民朋友沐浴在南洋風情的過年氣氛中，一起潑水祈福得好運。

現場設置風動石祈福區、八大生肖祈福區外，也設置泰刺激水戰龍船、繽紛彩色泡泡、八大生肖祈福等主題潑水區。還有精彩的藝文表演，包含新住民團體、在地學校團體、新北市藝文團隊及原住民團體等共16組團體，輪番表演帶來豐富而多樣的演出，呈現緬甸式載歌載舞的潑水節氛圍。

現場另有浴佛祈福儀式、緬甸高僧為民眾灑淨以及多項趣味闖關摸彩活動，最大獎則是抽出泰國、緬甸來回台灣機票各1張。主辦單位特別提供6200份免費南洋美食供民眾體驗品嚐，同時也希望讓居住在台灣的新住民市民，能在異鄉重溫故鄉味。

(中時 )