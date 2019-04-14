前AV天后「蒼老師」蒼井空多年前轉型並到中國大陸發展，不僅成功穿回衣衫，連感情都開花結果，去年閃婚DJ老公，且體質不易受孕的她，去年底開心宣布做人成功，一懷就是雙胞胎，圓了想當媽的夢想，近日她宣布本月30號將卸貨，更驚人的是，分娩過程將全程直播。

蒼井空一圓夢想，月底即將當媽，產下雙胞胎兒子，日前她宣布跟Abema TV合作，將從平成生到令和，自台灣時間4月30日晚間9點到隔天的下午4點，直播她剖腹生產的全過程，另外，考量她的微博有超過1900萬粉絲追蹤、在華人圈知名度極高，因此直播全程會有同步中文口譯。

蒼井空將直播生產過程，跟全亞洲分享當媽媽的喜悅，消息一出，讓網友瞬間暴動，反應兩極，除了為她開心之外，更擔心到時候是不是會親眼目睹血淋淋的分娩畫面，蒼井空之後又出面解釋，表示剖腹分娩期間連老公都無法進到產房，所以直播不會照到「重口味」的部分，請大家放心。

(中時電子報)