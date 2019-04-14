高雄市長韓國瑜參與由全球玉山科技協會主辦的「點亮高雄、創新經濟－全球玉山經濟論壇」，會後記者會結束後，韓國瑜在臉書直播了4分鐘晚宴進場，並改編「扶龍王」王世堅金句說「感受千人僑胞熱情-台美包子一起串連，高雄要更國際化，台灣安全，人民有錢，就是這麽簡單！」

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