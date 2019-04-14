市長鄭文燦體驗投籃機趣味競賽。(蔡依珍攝)

兩人三手趣味競賽，身障者無不卯足全力拚勝利，歡樂熱鬧的氣氛讓大家紛紛展開笑靨。(蔡依珍攝)

腦性麻痺基金會也特別引進特奧競賽項目「助跑三輪車」讓身障者體驗不曾有過的飆速快感。(蔡依珍攝)

年僅7歲的小淇首次體驗就操控自如，一度不想下來。(蔡依珍攝)

桃園「有愛無礙」身心障礙嘉年華14日在桃園市立體育館登場，吸引1600名身障學生、團體和親友一同響應，腦性麻痺基金會也特別引進特奧競賽項目「助跑三輪車」讓身障者體驗不曾有過的飆速快感，全台首位踏上國際論壇的腦麻患者黃筱智笑讚感覺自己像在路跑，奔馳後會累也會喘，打算自己存錢買一台！

市長鄭文燦說，身心障礙嘉年華活動已連續舉辦8年，連年邀請多所學校及身心障礙福利團體、親子家庭報名參加，今年吸引1600人、分48隊伍共襄盛舉，體育局規畫拔河、射飛鏢、兩人三手、投籃及棒球九宮格等5項趣味競賽，讓大家同樂，身障者無不卯足全力拚勝利，歡樂熱鬧的氣氛讓大家紛紛展開笑靨。

現場也有愛心園遊會、輔具展示等，其中財團法人腦性麻痺基金會特別把剛列入特奧比賽項目的「助跑三輪車（RaceRunner）」帶到現場展演、供身障者體驗。黃筱智體驗後笑說像運動休閒器材、也像代步工具，簡單上手就能穿梭自如。年僅7歲的小淇首次體驗就操控自如，一度不想下來。

腦麻基金會董事長黃春賢說，台灣常見的輔具以生活或醫療為主，但身障者也需要休閒和運動，尤其追求速度是人類的天性，透過穩定、易駕馭的助跑三輪車，可改善身障者肌力、協調力，增進體能、心肺功能和肢體關節活動，更讓腦麻或重度肢體障礙者不再受限於缺陷的軀體，領略未曾有過的飆速感。

鄭文燦也提到，桃園目前領有身心障礙手冊約8萬人，市府各單位有綿密的照護網，針對身障朋友提供求學、就業到生活各方面的協助，包括：體育局提供身心障礙朋友更友善的休閒及運動環境，未來會在公園增設更多共融式遊具，也會於各國民運動中心增設適合身障朋友的運動設備。

另外社會局推動各項身心障礙福利措施，協助及補助身障朋友基本生活所需；勞動局辦理「促進桃園市身心障礙者街頭藝人就業計畫」，將身障表演光碟發送至全市300個單位，鼓勵企業聘用行銷演出，增加身障朋友就業及表演機會；文化局則舉辦各項才藝大賽，提供身心障礙朋友才藝表演的舞台等，期盼提供身心障礙朋友更多元的就業機會和友善的生活空間。

(中時 )