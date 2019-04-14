前立委蔡正元在臉書轉貼日前遭遣返的大陸武統學者李毅4月10日的發文。李毅分析，如果高雄市長韓國瑜當選2020總統，今後十年的台海局勢可能基本上風平浪靜，兩岸的統派想到十年內不能統一可能很失望，如果要盡快統一的唯一可能性，就是明年一月支持前行政院長賴清德當選總統，「我衷心為賴清德拉票。」

李毅指出，台海形勢本來在爆炸邊緣，如果沒有韓國瑜，蔡英文連任問題不大，賴清德2024接班在望，而世界局勢有大變局，中美進入競爭為主，合作為輔的時期，美國必大打台灣牌，且台灣「天然獨」 一年長一歲，將使大陸充分認識到和平統一已無可能，長痛不如短痛，被迫在2021前後武統台灣。

不過，李毅認為，這一切在「天上掉下個韓國瑜」後完全變了，韓把台灣帶入民粹主義大潮，民進黨完了，國民黨大老也完了。韓國瑜是八成要選的，且現在沒人是韓的對手，韓一旦選上，十年、八年內台海可能風平浪靜。

李毅分析，韓承認九二共識，說九二共識是定海神針，這是大陸愛聽的，他上台兩岸關係肯定比馬時代好；韓是親美的，是親美不反中，不反中，就使美國打台灣牌，失去了「抓手」；大陸今後幾年無暇顧及台灣，中美貿易戰讓大陸打算痛下決心糾正錯誤，比如做好被美國和西方社會斷開的準備，台灣當局如果承認九二共識，美國在台掀不起風浪，無暇顧及台灣，要忙自己的事。

李毅指出，大陸其實三天就可拿下台灣，美日已經無法出兵台海，大多數台灣人不知道也不相信，大陸還是想和平統一。兩岸的統派，想到十年之內都不能統一，可能很失望，也沒辦法，現在盡快統一的唯一可能性，就是明年一月賴清德當選，台灣人民支持務實的台獨工作者賴清德打敗韓國瑜，很可惜這種可能性現在看起來很小，「我衷心希望賴清德當選，我衷心為賴清德拉票。」

(中時 )