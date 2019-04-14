根據空軍向立法院提的預算解凍報告指出，現役16型各式航空器中，12型機服役已超過20年以上，均屆中、後壽期，面臨零附件經久使用產生可靠度下降、故障率增高等情況，主力的F-16戰機故障率成長約30％，今年耗資25億餘元採購零附件維持妥善，幻象2000-5戰機故障也逐年成長42％，得花43億餘元買零附件維持妥善。

F-16戰機104年至107年在使用、維修上，故障頻次從104年的1萬0711次逐年成長，截至107年11月15日，故障發工已產生1萬3936次，成長約30％。修購預算也成長51.59％，達25億6305萬2000元。主要是用於慣性導航單元與發動機模組翻修。

空軍司令部說，幻象戰機的戰機使用、維修情況，故障頻次自104年的9447次逐年成長，截至107年11月15日止，故障發工已產生1萬3452次，成長約42％。維修與採購零附件預算達43億5238萬6000元。今年主要須更換攻角顯示單元與發動機模組翻修上。

另軍司令部表示，空軍寰網系統主要接收雷達站、民航局及飛彈陣地等外部所有訊號，產生整體空情圖，遂行防空任務及空中管制目標任務。可針對空中來犯目標執行攔截任務，是我防空戰鬥管制的中樞系統中樞。空軍108年度編4700餘萬元，執行系統資訊技術發展服務案。

空軍說，以去年為例，19次緊急故障搶修、37次故障協修，分別發生在指管中心、寰網實驗室與外部介面。

(中時 )