南部地區盧姓男子3年多前參加友人聚會，之後被發現倒臥在公司前死亡，盧父認為兒子友人蓄意丟包，同事見狀也置之不理，奮而提告求償170萬元，法官判盧父敗訴。

據判決書，盧男父親指控，兒子2015年與友人葉男到蘇男家中狂歡，未料當天晚間盧男被發現四肢多處挫傷，遭丟包到公司前，當時在場的員工謝男及另名盧姓男子目睹，卻沒有伸出援手將人送往醫院，讓盧男在公司宿舍內自生自滅，導致盧男死亡，而事後盧男體內驗出第二級毒品MDMA之藥物中毒反應。老淚縱橫的盧父認為兒子2名友人及2名同事見死不救，提告要求他們4人賠償喪葬費、精神損失共171萬元。

葉男供稱，他和盧男、蘇男同處一室過程中，並沒有傷害或毆打盧男，盧男當時也沒有身受重傷情形，且他雖然是盧男好友，卻不知曉盧男是否有施用毒品狀況，當晚因為蘇男另有行程，所以將盧男載往公司宿舍休息，而目睹的2名同事也認為盧父提告於法無據，請求駁回。

法醫鑑定盧男死因為使用毒品MDMA過量，導致顱內輕微蜘蛛網膜下腔與輕微硬腦膜下腔出血，認定盧男死亡純屬「意外」，且無證據證明葉、蘇兩人毆打盧男，也無從證明盧男施打毒品與2友人有關，而盧男2名同事也沒有照顧盧的義務，或有故意遺棄的嫌疑，刑案部分4人皆獲不起訴確定，法官認為盧父請求葉男等4人連帶賠償，於法無據，予以駁回，可上訴。

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(中時電子報)